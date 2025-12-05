Новости регионов: задержаны мошенники, укравшие более 200 млн руб с банковских карт

Задержаны мошенники, укравшие более 200 миллионов рублей с банковских карт россиян. Оперативники работали совместно с полицейскими из Москвы, Ростовской и Самарской областей. По версии следствия, участники межрегиональной преступной группировки обманули около 600 человек по всей стране.

150 килограммов куриных тушек высыпалось из грузовика на дорогу в городе Асбесте Свердловской области. Проезжую часть очистили и продезинфицировали, но местные жители остались недовольны качеством уборки. Часть отходов осталась на дороге, в том числе рядом с водопроводными колонками.