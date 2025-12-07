Массовая авария с участием грузовика и двух легковушек произошла в Мытищах

Крупная массовая авария произошла сегодня в Мытищах. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате аварии один человек погиб на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия взяла на контроль прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.