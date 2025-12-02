Космонавт Федяев включен в основной экипаж миссии Crew-12

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков

Космонавт Андрей Федяев назначен в основной экипаж международной миссии Crew-12. Он заменит Олега Артемьева, который переходит на другую работу, сообщили в "Роскосмосе".

"Старт миссии Crew-12 намечен на первую половину 2026 года", – сказали в госкорпорации.

Андрей Федяев служит в отряде космонавтов с 25 апреля 2013 года. Первый космический полет он совершил 2 марта 2023 года на корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера экспедиции МКС-69. В том же году был награжден медалью Юрия Гагарина.

Ранее с Байконура стартовала ракета с кораблем "Союз МС-28". На борту находились космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Корабль успешно пристыковался к модулю "Рассвет" МКС, полет по сверхбыстрой схеме занял около трех часов.

Экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется на Землю в конце июля 2026 года. За время миссии космонавты установят аппаратуру "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек и проведут обслуживание модуля "Заря".