Новости регионов: мощный cнeгoпaд cкoвaл движeниe нa фeдepaльныx тpaccax в Бypятии

Мощный cнeгoпaд cкoвaл движeниe нa фeдepaльныx тpaccax в Бypятии. Практически нулевую видимость ухудшает и сильный туман. Водителям приходится передвигаться почти вслепую. В ликвидации последствий стихии задействовали тяжелую технику.

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области накрыл снежный шторм. Движение парализовано, начали буксовать даже грузовики. Туристы не могут добраться до поселка, чем пользуются владельцы снегоходов, которые заметно подняли цены для отдыхающих.

В Сети появилось видео с инцидентом в челябинском торговом центре. Сотрудник гипермаркета хотел спустить по эскалатору несколько тележек. Конструкция рассыпалась, устремилась вниз и сбила с ног впереди стоящую девушку. Пострадавшая пролетела несколько метров и с трудом смогла встать. Девушка зафиксировала травмы и намерена обратиться в полицию.

