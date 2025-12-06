Форма поиска по сайту

06 декабря, 15:15

Происшествия

Новости регионов: мощный cнeгoпaд cкoвaл движeниe нa фeдepaльныx тpaccax в Бypятии

Новости регионов: мощный cнeгoпaд cкoвaл движeниe нa фeдepaльныx тpaccax в Бypятии

Школьница получила травму в драке со сверстницей на перемене между уроками

Новости мира: 19 домов и 15 других построек уничтожил лесной пожар в Австралии

Мошенники в разговоре с Долиной сначала представились ее коллегой

В Новосибирске более 50 семей остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Суд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Новости регионов: самолет не смог приземлиться из-за непогоды в Иркутской области

Новости мира: Госдеп США подтвердил встречу с украинской делегацией

Владельца пыточного рехаба под Москвой арестовали и отправили в СИЗО до 3 февраля

Самолет МЧС России доставил в Москву пострадавшую при обстреле ВСУ в Севастополе девочку

Мощный cнeгoпaд cкoвaл движeниe нa фeдepaльныx тpaccax в Бypятии. Практически нулевую видимость ухудшает и сильный туман. Водителям приходится передвигаться почти вслепую. В ликвидации последствий стихии задействовали тяжелую технику.

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области накрыл снежный шторм. Движение парализовано, начали буксовать даже грузовики. Туристы не могут добраться до поселка, чем пользуются владельцы снегоходов, которые заметно подняли цены для отдыхающих.

В Сети появилось видео с инцидентом в челябинском торговом центре. Сотрудник гипермаркета хотел спустить по эскалатору несколько тележек. Конструкция рассыпалась, устремилась вниз и сбила с ног впереди стоящую девушку. Пострадавшая пролетела несколько метров и с трудом смогла встать. Девушка зафиксировала травмы и намерена обратиться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодарегионывидеоРоман Карлов

