Без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей ДНР

Без электричества после атаки ВСУ находятся 65% потребителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению.

"Работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением", – написал Пушилин.

Он также предупредил о возможности веерных отключений электроэнергии. Профильные ведомства делают все возможное для восстановления подачи света.

Из-за атаки ВСУ перебои с электричеством наблюдались почти во всех районах Донецка, кроме его восточной части. Глава Горловки Иван Приходько не смог дать прогнозов по восстановлению электроснабжения.

Как рассказывал Пушилин, без электричества оказались около 500 тысяч абонентов. В результате беспрецедентной атаки ВСУ на энергосистему были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции (ТЭС).