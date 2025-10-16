Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Следственный комитет России (СК РФ) заочно предъявил обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артуру Артеменко, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что солдаты ВСУ, выполняя его преступные приказы, неоднократно обстреливали населенные пункты Донбасса, из-за чего были ранены и погибли 222 человека, включая 17 детей. Кроме того, оказались разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

Также следователи продолжают работать с задержанными военными ВСУ. Например, 6 апреля 2022 года представители националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Давид Москаев и Александр Биляев установили у забора частного дома в Мариуполе растяжку из двух гранат. На следующий день мирный житель задел ее и скончался в результате взрыва. Впоследствии Москаев погиб, однако следственные действия с участием Биляева продолжаются.

Также СК вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении терактов командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и командующего 14-м отдельным полком беспилотных систем ВСУ Дмитрия Бондаровича.

"СК России с 2014 года возбуждено 8 411 дел о преступлениях киевского режима", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение украинским военнослужащим Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко. Обвиняемые в составе вооруженных сил вторглись на территорию Курской области и в селе Ольговка обстреливали жилые дома, в которых находились мирные жители. В результате погибли 4 человека, также была существенно повреждена гражданская инфраструктура.

