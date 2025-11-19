Форма поиска по сайту

19 ноября, 11:30

Происшествия

Новости мира: 170 домов сгорели в японской префектуре Оита

Новости регионов: поиски семьи Усольцевых возобновились в Красноярском крае

Пожар на парковке произошел на 24-м километре МКАД

Лесной пожар охватил аргентинскую Патагонию

Несколько небольших аварий произошло в Москве минувшей ночью

Минобороны показало обломки ракет США ATACMS, которыми ВСУ хотели ударить по Воронежу

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

Массовая авария произошла на Ленинском проспекте

Новости регионов: гололедица стала причиной массовых аварий на Камчатке

В японской префектуре Оита сгорели 170 домов. Справиться с пожаром спасатели не могут уже более 12 часов. Предварительно, жилой массив разгорелся из-за ветра. В кризисный центр перевезли 115 семей. Для тушения власти вызвали спасательный вертолет, а также обратились к правительству за помощью, как при стихийных бедствиях.

Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю палестинских беженцев в Ливане. Ранены около 100 человек, сообщают местные спасатели. Это крупнейший лагерь беженцев в стране. Между тем ЦАХАЛ сообщает о том, что атаковал тренировочный комплекс ХАМАС, где готовили террористические атаки на Израиль. Перед ударом армия предприняла меры, чтобы снизить опасность для жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарполитиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

