Новости мира: 170 домов сгорели в японской префектуре Оита

В японской префектуре Оита сгорели 170 домов. Справиться с пожаром спасатели не могут уже более 12 часов. Предварительно, жилой массив разгорелся из-за ветра. В кризисный центр перевезли 115 семей. Для тушения власти вызвали спасательный вертолет, а также обратились к правительству за помощью, как при стихийных бедствиях.

Более 20 человек погибли в результате удара Израиля по лагерю палестинских беженцев в Ливане. Ранены около 100 человек, сообщают местные спасатели. Это крупнейший лагерь беженцев в стране. Между тем ЦАХАЛ сообщает о том, что атаковал тренировочный комплекс ХАМАС, где готовили террористические атаки на Израиль. Перед ударом армия предприняла меры, чтобы снизить опасность для жителей.

