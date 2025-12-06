Новости регионов: самолет не смог приземлиться из-за непогоды в Иркутской области

Самолет рейса Иркутск – Братск не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за плохой погоды. Пилотам помешал сильный ветер и снегопад. Сначала они попробовали зайти на второй круг, но попытка оказалась неудачной. В итоге судно развернули в пункт отправления.

Сильные снегопады накрыли поселок Шерегеш в Кемеровской области. Движение по дорогам и трассам сильно затруднено. Жители и отдыхающие рассказали, что ходить пешком невозможно, а на дорогах стоят огромные пробки.

Поезд Деда Мороза прибыл в Ачинск. Для посетителей подготовили праздничную программу. Также гости смогут побывать в вагоне "Снежная королева", где с помощью волшебных помощников совершат путешествие в ледяное царство и мир кривых зеркал.

