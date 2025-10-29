Второй пациент скончался после операции у хирурга Ильи Елагина

В Москве после плановой операции у хирурга Ильи Елагина скончалась 29-летняя пациентка. Девушка обратилась к врачу для удаления желудочного бандажа. Это второй летальный случай в практике Елагина после смерти продюсера Петра Гаврилова в феврале 2025 года.

В настоящее время хирург работает в клинике Фомина, однако его карточка удалена с сайта медицинского учреждения. По словам юристов, врачу может грозить до шести лет лишения свободы, если следствие установит врачебную ошибку. Также клинике может грозить отзыв лицензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.