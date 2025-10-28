Форма поиска по сайту

28 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: 2 человека погибли после падения плавучего крана в Севастополе

30 млн рублей украли из припаркованного у ТЦ автомобиля на Алтуфьевском шоссе

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли получил срок за домогательства к девушкам

На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение

Собянин: еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к заключению в колонии

Ребенок пострадал в ДТП возле станции метро "Крылатское"

После падения плавучего крана в Южной бухте в Севастополе 2 человека погибли и 20 получили травмы. Известно, что кран не был введен в эксплуатацию. В момент крушения проводились испытания. Возбуждено уголовное дело.

Второй импортозамещенный лайнер МС-21 совершил испытательный полет. На его борту протестировали работу новых отечественных систем и двигателей. Самолет поднялся в небо с аэродрома в Иркутске и пробыл в воздухе более часа.

Сочи вновь будет связан паромным сообщением с Турцией. Продажу билетов открыли после 11-летнего перерыва. До российского города-курорта можно будет добраться от Трабзона. Первый рейс запланирован на 29 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

