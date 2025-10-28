Новости регионов: 2 человека погибли после падения плавучего крана в Севастополе

После падения плавучего крана в Южной бухте в Севастополе 2 человека погибли и 20 получили травмы. Известно, что кран не был введен в эксплуатацию. В момент крушения проводились испытания. Возбуждено уголовное дело.

Второй импортозамещенный лайнер МС-21 совершил испытательный полет. На его борту протестировали работу новых отечественных систем и двигателей. Самолет поднялся в небо с аэродрома в Иркутске и пробыл в воздухе более часа.

Сочи вновь будет связан паромным сообщением с Турцией. Продажу билетов открыли после 11-летнего перерыва. До российского города-курорта можно будет добраться от Трабзона. Первый рейс запланирован на 29 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.