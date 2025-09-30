Форма поиска по сайту

30 сентября

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике в Савеловский суд

Пластический хирург Тимур Хайдаров пытается оспорить свое увольнение в суде. Он подал иск в Савеловский суд Москвы к клинике "Ай Кью Пластик" и надеется получить моральную компенсацию. Хайдаров больше не работает в учреждении, половиной которого владеет его семья, хотя именно он сделал клинику известной.

Спор с учреждение для хирурга не первый. В сентябре он уже отсудил компенсацию за выговор. Сейчас Хайдаров будет бороться за свое рабочее место. Заседание по делу назначено на 3 октября. Юристы отмечают, что в случае признания увольнения незаконным, Хайдаров имеет право на восстановление в должности и компенсацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

