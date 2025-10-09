Новости регионов: более 30 ДТП произошло в Новосибирске из-за снегопада

В Новосибирске на улицах города за сутки случилось больше 30 ДТП из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Также десятибалльные заторы парализовали движение. Оно затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях. Коммунальная техника справляется с трудом.

Метель мешает поискам семьи Усольцевых, которые пропали во время турпохода в отдаленном районе Красноярского края. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". При этом к поискам присоединилось уже свыше тысячи человек. 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в окрестностях поселка Кутурчин и не вернулись на туристическую базу.

