09 октября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: более 30 ДТП произошло в Новосибирске из-за снегопада

Прокуратура проверит частный контактный зоопарк в Кунцеве

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Новости регионов: обильный снегопад и гололедица вызвали массовые ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в результате ДТП в Пушкине

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Три автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

В Новосибирске на улицах города за сутки случилось больше 30 ДТП из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Также десятибалльные заторы парализовали движение. Оно затруднено на всех мостах через Обь и ключевых магистралях. Коммунальная техника справляется с трудом.

Метель мешает поискам семьи Усольцевых, которые пропали во время турпохода в отдаленном районе Красноярского края. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". При этом к поискам присоединилось уже свыше тысячи человек. 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в окрестностях поселка Кутурчин и не вернулись на туристическую базу.

