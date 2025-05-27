В Челябинске пассажиров автобуса залило кипятком из кондиционера

В Челябинске два пассажира автобуса № 51 получили ожоги после того, как их залило кипятком из-за неисправности системы кондиционирования в салоне. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшим девушкам пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения, так как водитель не принял меры по оказанию им помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан". Следователи истребовали документы по организации перевозок и обеспечению безопасности пассажиров.

Кроме того, проверку организовала и прокуратура. Специалисты оценят соблюдение перевозчиком технических требований и законодательства.

По словам одной из пострадавших, в салоне автобуса в момент инцидента было много людей, которые не сразу поняли, что происходит. Сама она старалась отойти, но брызги все равно попадали на кожу.

"Водитель не сразу остановился, а когда открыл двери – все выбежали. В больницу мне пришлось ехать на такси, водитель никакой первой помощи не оказал", – приводит RT слова девушки.

Другая женщина в результате происшествия получила ожог первой степени задней части бедра. Как отметила пострадавшая, горячая вода била из кондиционера под напором.

Ранее в Нижнем Новгороде сгорел рейсовый автобус. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус. В МВД пояснили, что за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.

