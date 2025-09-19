Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

Первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны. Этим утром камеры на верхних подъемниках и трассах Розы Хутора засняли снежный покров толщиной около 4 сантиметров. Но синоптики уверены, что это временное явление, уже с понедельника, 22 сентября, в горах ожидается потепление и настоящее бабье лето.

Четверо жителей Удмуртии обвиняются в хищении крупной партии нефти прямо с месторождения. Двое из них были сотрудниками нефтедобывающей компании. Этим летом они несколько раз пригоняли на месторождение автоцистерны и сливали в них нефть из резервуаров. Общий ущерб оценивается в миллион рублей. По возбужденным уголовным делам фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Трое из них были отправлены судом под стражу.

Жители Анапы сняли аттракцион, который шатался во время шторма. Он в тот момент не работал. В кабинках никого не было. В результате ЧП никто не пострадал.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.