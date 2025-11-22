Восемь машин пострадали из-за поджога мусорных баков в Москве

В Марьино произошел пожар, в результате которого пострадали восемь автомобилей и два мотоцикла. Возгорание началось с мусорных баков и быстро перекинулось на припаркованный транспорт.

Полиции удалось задержать 37-летнего поджигателя в Подольске, который полностью признал свою вину. Пострадавшие автовладельцы собирают документы для обращения в полицию с требованием о компенсации ущерба.

