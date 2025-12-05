Пешеход пострадал в ДТП в центре Москвы

Пешеход пострадал в результате аварии в центре Москвы. ДТП произошло на выезде с улицы Малой Якиманки в Якиманский проезд. Женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу, сбила иномарка.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали пострадавшей первую помощь и на носилках загрузили ее в машину для транспортировки в лечебное учреждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.