04 сентября, 18:30

Общество

Родственники пациентов целителя Дмитрия Раевского обратились в СК

Родственники пациентов целителя Дмитрия Раевского обратились в СК

В Следственный комитет обратились родственники пациентов Дмитрия Раевского, который предлагает "лечение" рака мантрами и прикладыванием рук. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве и ненадлежащем оказании услуг, однако он продолжает прием в Москве.

Пациенты платят сотни тысяч рублей и отказываются от традиционной медицины. Врачи предупреждают, что отказ от лечения приводит к росту опухолей и смерти. Если вина Раевского будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

