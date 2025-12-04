Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:30

Происшествия

Новости регионов: в Пензенской области загорелся хлебокомбинат

Новости регионов: в Пензенской области загорелся хлебокомбинат

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

Собянин: силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву

При посадке аварийного Boeing в Домодедове никто не пострадал

Аварийный Boeing Москва – Пхукет приземлился в аэропорту Домодедово

Новости регионов: курьер, ударивший пенсионерку в Новосибирске, задержан

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, забравшего чужую сумку с деньгами

"Московский патруль": в Электростали женщина спрятала в нижнем белье свертки с наркотиками

"Московский патруль": в Москве с началом зимы активизировались карманники

В посольство РФ на Шри-Ланке не поступали данные о застрявших из-за непогоды россиянах

В Кузнецке Пензенской области загорелся хлебокомбинат. Площадь повреждений составила 250 квадратных метров. Огонь уничтожил 25 тонн семян подсолнечника. Пожар тушили 10 часов. На текущий момент он ликвидирован.

Сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 40 метров в секунду практически парализовали жизнь на Камчатке. Местные жители вынуждены оставаться дома. Из-за непогоды отменены занятия в школах. В некоторых районах объявлена повышенная лавинная опасность.

Свыше 40% россиян за последние годы отметили рост числа туристов в своих городах. Особенно это заметно в Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. По словам экспертов, общее число турпоездок по стране с января по октябрь выросло почти на 5%, достигнув 76 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодатуризмрегионывидеоСтанислав Кулик

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика