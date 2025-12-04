Новости регионов: в Пензенской области загорелся хлебокомбинат

В Кузнецке Пензенской области загорелся хлебокомбинат. Площадь повреждений составила 250 квадратных метров. Огонь уничтожил 25 тонн семян подсолнечника. Пожар тушили 10 часов. На текущий момент он ликвидирован.

Сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 40 метров в секунду практически парализовали жизнь на Камчатке. Местные жители вынуждены оставаться дома. Из-за непогоды отменены занятия в школах. В некоторых районах объявлена повышенная лавинная опасность.

Свыше 40% россиян за последние годы отметили рост числа туристов в своих городах. Особенно это заметно в Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. По словам экспертов, общее число турпоездок по стране с января по октябрь выросло почти на 5%, достигнув 76 миллионов.

