Новости мира: минимум 12 человек погибли в результате крушения двух судов в Перу

Минимум 12 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате крушения двух судов в перуанском порту Ипария. По данным правоохранителей, около 05:00 по местному времени на реке Укаяли внезапно произошел оползень. Он накрыл пассажирский причал, в результате чего затонули два пришвартованных там корабля.

В Южной Корее блогер во время своего стрима помог вернуть домой мужчину, который считался пропавшим 10 лет. Это 44-летний южнокореец с особенностями развития, которого все эти годы искала семья. Ютубер не растерялся: успокоил его, вызвал полицию и дождался их приезда. Мужчина уже находится дома в кругу близких.

