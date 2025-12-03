Форма поиска по сайту

03 декабря, 07:00

Происшествия

Новости мира: минимум 12 человек погибли в результате крушения двух судов в Перу

ДТП произошло на трассе М-12 "Восток" в ночь на 3 декабря

Два ангара со стройматериалами загорелись в ТиНАО

Новости регионов: в Нижегородской области на трассе М-12 произошло ДТП с автобусами

На Ярославском шоссе произошло ДТП с участием автобуса

"Московский патруль": в суде начались слушания по делу бывшего судьи Тришкина

"Московский патруль": в Жуковском задержан пособник мошенников, обманувших пенсионерку

"Московский патруль": десятки москвичей остались без загородных домов

"Московский патруль": мужчина в Москве украл из магазина коробку коньяка

"Московский патруль": сотрудники ФТС России раскрыли преступную схему с утильсбором

Минимум 12 человек погибли и около 60 пропали без вести в результате крушения двух судов в перуанском порту Ипария. По данным правоохранителей, около 05:00 по местному времени на реке Укаяли внезапно произошел оползень. Он накрыл пассажирский причал, в результате чего затонули два пришвартованных там корабля.

В Южной Корее блогер во время своего стрима помог вернуть домой мужчину, который считался пропавшим 10 лет. Это 44-летний южнокореец с особенностями развития, которого все эти годы искала семья. Ютубер не растерялся: успокоил его, вызвал полицию и дождался их приезда. Мужчина уже находится дома в кругу близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

