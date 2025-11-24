Форма поиска по сайту

24 ноября, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": жителей столицы предупредили о мошенничестве с ремонтом техники

"Московский патруль": жителей столицы предупредили о мошенничестве с ремонтом техники

В последнее время жители столицы стали часто стакиваться с мошенничеством, связанным с фейковыми сервисами. Например, аферисты создают компании, которые якобы обслуживают технику от имени известного бренда.

Однако на деле оказывается, что фирма уже давно не работает в России. Кроме того, некоторые компании навязывают после ремонта техники услуги, которые в действительности не выполняются. Также мошенники могут пропасть и не вернуть технику.

Как вычислить мастеров-аферистов и выбрать добросовестный сервис? Об этом – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоВлада Егорова

