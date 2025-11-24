ВККС разрешила арестовать судью, отпустившего члена ОПГ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила арестовать судью, который обвиняется в способствовании незаконному освобождению члена организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Виталии Козлове. Следствие считает, что он помог члену уральской группировки "Локомотив" Виталию Звонареву (прозвище – Малой. – Прим. ред.). Коллегия приняла решение после представления главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По информации следователей, важным звеном в освобождении Звонарева оказалась его мать. Сначала она подкупила врача-уролога, который согласился подменить анализы, что позволило диагностировать у мужчины несуществующий рак мочевого пузыря, а затем она передала 800 тысяч рублей судье.

По данному факту было заведено уголовное дело о взятке, подделке доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения и о побеге из заключения. Позднее члена ОПГ удалось найти и вернуть под стражу.

