24 ноября, 20:43

Происшествия

ВККС разрешила арестовать судью, отпустившего члена ОПГ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила арестовать судью, который обвиняется в способствовании незаконному освобождению члена организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Виталии Козлове. Следствие считает, что он помог члену уральской группировки "Локомотив" Виталию Звонареву (прозвище – Малой. – Прим. ред.). Коллегия приняла решение после представления главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По информации следователей, важным звеном в освобождении Звонарева оказалась его мать. Сначала она подкупила врача-уролога, который согласился подменить анализы, что позволило диагностировать у мужчины несуществующий рак мочевого пузыря, а затем она передала 800 тысяч рублей судье.

По данному факту было заведено уголовное дело о взятке, подделке доказательств, вынесении заведомо неправосудного решения и о побеге из заключения. Позднее члена ОПГ удалось найти и вернуть под стражу.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя – Аслан Усоян. – Прим. ред.) и адвоката Натальи Вавилиной. Кроме того, ему предписали выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.

"Московский патруль": в Москве осужден бывший участник ОПГ Алексей Чеботарев

