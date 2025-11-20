Форма поиска по сайту

20 ноября, 12:04

Происшествия

МВД объявило в розыск брата предполагаемого лидера ОПГ "Махонинские"

Фото: телеграм-канал "112"

Министерство внутренних дел России объявило в розыск брата возможного лидера организованной преступной группировки (ОПГ) "Махонинские" (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Андрея Махонина. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Махонина объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России. Однако ее конкретное наименование не раскрывается.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять в доход государства коммерческие организации, стоимость которых составляет более 2,5 миллиарда рублей, а также свыше 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками были 7 компаний и 16 физлиц, в том числе Александр и Андрей Махонины.

Кроме того, ведомство потребовало признать экстремистским объединение "Махонинские" и запретить его на территории страны, так как члены данного ОПГ с 1990-х годов обогащались, используя криминальные схемы. В результате Советский суд Челябинска удовлетворил все требования Генпрокуратуры России.

Александр Махонин был задержан полицией стразу после заседания. В отношении него и иных членов ОПГ было возбуждено дело об организации преступного сообщества. Источник в полиции рассказал РИА Новости, что Центральный суд Челябинска избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста по делу.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 25 годам лишения свободы главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя Аслан Усоян. – Прим. ред.) и адвоката Натальи Вавилиной. Кроме того, ему предписали выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.

Вместе с тем наказание было вынесено еще 9 членам Таганской ОПГ, являющимся фигурантами дела. Все они получили от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Причем по некоторым эпизодам уголовное преследование было прекращено из-за истечения срока давности. Помимо этого, наказание не получил и один из фигурантов – Григорий Рабинович. Он скончался до вынесения решения.

