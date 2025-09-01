ФАС обнаружила медицинский картель на сумму 949 млн рублей

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила медицинский картель на сумму в размере 949 миллионов рублей. Его выявили в Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства.

На фоне этого служба возбудила дело в отношении трех участников торгов на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

"ООО "Мегамед корпорэйшн", ООО "Рус" и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах", – говорится в сообщении.

При установлении вины подозреваемым грозят оборотные штрафы, уточнила служба.

Ранее ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса".

Компании подозревались в сговоре в целях поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации.

