ФАС выявила медицинский картель на сумму свыше 1,5 млрд рублей

Фото: 123RF/towfiqu

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Компании подозреваются в сговоре в целях поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации.

Признаки нарушений обнаружены в семи регионах страны. Уточняется, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составляет 1 574 360 370 рублей. Организациям грозят оборотные штрафы.

Ранее стало известно, что ФАС анализирует цены 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Оценке подвергаются АЗС как вертикально интегрированных, так и независимых компаний. В случае выявления правонарушений служба примет соответствующие меры.

