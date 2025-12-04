04 декабря, 16:32Политика
Израиль сообщил о новой серии ударов по югу Ливана
Фото: 123RF.com/zhukovsky
Израильская армия сообщила о начале новой серии ударов по военным целям шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана", – указано в заявлении, опубликованном армейской пресс-службой.
Ранее Израиль ударил с помощью беспилотника по жилому дому в квартале Харет-Хорейк на юге ливанской столицы. В результате атаки по Бейруту погибли не менее 5 человек, еще 25 пострадали, писали СМИ.
Позже в еврейском государстве подтвердили ликвидацию начальника "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи. По данным израильских военных, он был "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и с тех пор занимал ряд руководящих должностей.
