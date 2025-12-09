Форма поиска по сайту

09 декабря, 18:05

Происшествия

Модель Тартанова рассказала о проблемах с памятью после избиения

Фото: телеграм-канал "112"

Модель Анжелика Тартанова, которая оказалась в больнице после избиения в Москве, заявила, что ничего не помнит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на комментарий самой девушки.

По ее словам, последнее, что сохранилось в памяти – как она оказалась в больнице. Как отмечает СМИ, девушка находится в тяжелом состоянии, разговаривает с трудом.

Предварительно, в квартире, где произошло избиение, находились еще два человека – парень и девушка.

О пропаже 33-летней Тартановой ранее сообщили СМИ. Последний раз ее видели две недели назад рядом с домом. Знакомый Тартановой отмечал, что она на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.

Позднее модель была найдена в реанимации одной из больниц Москвы. У нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга.

По данным источников журналистов, за двое суток до пропажи девушка поругалась со своим партнером, 40-летним Дмитрием, съехав от него. Утверждалось, что знакомый избил ее.

