24 ноября, 16:41

Происшествия

Мать пропавшей в Турции москвички рассказала о странном поведении дочери

Фото: vk.com/luchkina1993

Пропавшая вместе с сыном в Турции 32-летняя москвичка Дарья Лучкина вела себя подозрительно перед отъездом из России. Об этом рассказала мать девушки Ольга в беседе с телеканалом "360".

По словам женщины, первой странностью для нее стала ложь дочери о корпоративе, на который она якобы пошла вместе с ребенком. Именно через полицию Ольга узнала, что Лучкина с сыном улетели в Стамбул.

"Для меня это был вообще шок, потому что я даже не знала, она ничего не говорила. В последнее время она была немножко скрытна. Наверное, волновалась", – отметила собеседница телеканала.

Ольга также раскрыла, что ее дочь работала бухгалтером в строительной компании. Среди ее увлечений женщина выделила просмотр турецких сериалов. При этом за границей Лучкина-младшая была всего раз. Она отдыхала в Египте до рождения сына.

Также мать рассказала, что у девушки не было постоянного партнера, а с отцом ребенка она давно рассталась.

"Она ни с кем не встречалась. Иногда просто на свидания ходила", – уточнила Ольга.

О пропаже москвички и ее сына ранее сообщили СМИ. Со слов родственников, женщина рассказала им, что отправляется вместе с ребенком на корпоратив.

Впоследствии выяснилось, что она покинула страну. В настоящее время связь с ней отсутствует. По данным волонтеров, в Турции россиянку с сыном встретил некий человек на автомобиле. Родственники женщины подали заявление о пропаже.

происшествияза рубежом

