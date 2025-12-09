Пропавшая модель Анжелика Тартанова найдена в одной из больниц Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Модель Анжелика Тартанова, которая пропала две недели назад, найдена в реанимации одной из больниц Москвы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сестру девушки.

По ее словам, у Тартановой выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга. Врачи провели трепанацию черепа для удаления гематомы.

Как рассказал источник издания, за два дня до пропажи девушка поругалась со своим партнером, когда съехала от него. Речь идет о 40-летнем Дмитрии.

По данным СМИ, знакомый избил ее 23 ноября. Он нанес Тартановой удары по голове, после чего она потеряла сознание. Затем ее доставили в больницу. Однако родственники смогли найти девушку только сейчас.

О пропаже 33-летней Тартановой ранее сообщили СМИ. По словам ее сестер, модель всегда была на связи, так как "не выпускала телефон из рук". Знакомый Тартановой добавил, что та на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.

В последний раз модель видели две недели назад рядом с домом, где она живет. Тогда она была вместе с мужчиной сильно старше ее.

