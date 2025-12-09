Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 15:36

Происшествия

Пропавшая модель Анжелика Тартанова найдена в одной из больниц Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Модель Анжелика Тартанова, которая пропала две недели назад, найдена в реанимации одной из больниц Москвы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сестру девушки.

По ее словам, у Тартановой выявили закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и отек головного мозга. Врачи провели трепанацию черепа для удаления гематомы.

Как рассказал источник издания, за два дня до пропажи девушка поругалась со своим партнером, когда съехала от него. Речь идет о 40-летнем Дмитрии.

По данным СМИ, знакомый избил ее 23 ноября. Он нанес Тартановой удары по голове, после чего она потеряла сознание. Затем ее доставили в больницу. Однако родственники смогли найти девушку только сейчас.

О пропаже 33-летней Тартановой ранее сообщили СМИ. По словам ее сестер, модель всегда была на связи, так как "не выпускала телефон из рук". Знакомый Тартановой добавил, что та на протяжении долгого времени не появлялась в своей квартире.

В последний раз модель видели две недели назад рядом с домом, где она живет. Тогда она была вместе с мужчиной сильно старше ее.

Россиянка пропала вместе с сыном в Турции при загадочных обстоятельствах

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика