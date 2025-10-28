Форма поиска по сайту

28 октября, 11:15

Происшествия

30 млн рублей украли из припаркованного у ТЦ автомобиля на Алтуфьевском шоссе

30 млн рублей украли из припаркованного у ТЦ автомобиля на Алтуфьевском шоссе

Из припаркованного у ТЦ автомобиля на Алтуфьевском шоссе украли 30 миллионов рублей, сообщили в полиции. Мужчина встретился с бизнес-партнером, забрал у него рюкзак с деньгами для выкупа товара и решил оставить его в салоне, а сам пошел на шопинг. Когда его не было, автомобиль вскрыли.

Оказалось, что это сделали двое ранее судимых налетчиков. При задержании у них нашли электронный блок. Предварительно, именно с его помощью они открыли замок. Денег оперативники не обнаружили. Подозреваемые успели их потратить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

