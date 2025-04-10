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10 апреля, 14:15

Политика

Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах

Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах

Делегации России и США за два часа обсудили основные вопросы повестки

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Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах, соответствующее видео опубликовала ФСБ. Из Штатов на родину вернется Артур Петров, арестованный за нарушение экспортных ограничений. Его задержали на Кипре в августе 2023-го, а затем экстрадировали в США. Там ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе, в отмывании денег.

В ответ Россия передала Ксению Карелину, гражданку США и РФ, осужденную за госизмену на 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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