Россия и США обменялись заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах, соответствующее видео опубликовала ФСБ. Из Штатов на родину вернется Артур Петров, арестованный за нарушение экспортных ограничений. Его задержали на Кипре в августе 2023-го, а затем экстрадировали в США. Там ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе, в отмывании денег.

В ответ Россия передала Ксению Карелину, гражданку США и РФ, осужденную за госизмену на 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.