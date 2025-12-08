Столичные автомобилисты заплатили более 10 млн рублей за помехи работе трамваев

Столичные автомобилисты заплатили более 10 миллионов рублей за помехи работе трамваев, сообщили в Дептрансе. Общественный транспорт выбивается из графика, в первую очередь, из-за аварий или застрявших на путях автомобилях.

Всю сумму ущерба юристы Московского метрополитена взыскивают с тех, кто виноват в остановке движения трамваев. Ее рассчитывают от количества отмененных рейсов, их длины, времени задержки, а также числа пассажиров, которые могли бы проехать за это время.

