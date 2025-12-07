Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

В преддверии новогодних каникул полицейские предупреждают россиян об активизации мошенников, которые под видом турагентов продают несуществующие путевки. Злоумышленники создают в соцсетях и мессенджерах фальшивые страницы известных компаний, предлагая туры хорошим ценам, а после оплаты исчезают.

Пострадавшие теряют десятки и сотни тысяч рублей. Юристы советуют перед оплатой всегда проверять туроператора в официальном реестре, внимательно читать договор и не переводить деньги по сомнительным QR-кодам или на карты физических лиц. В случае обмана необходимо немедленно обращаться в полицию и Роспотребнадзор.

