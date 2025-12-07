Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 23:30

Безопасность

Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

Полиция предупредила об активизации мошенников перед продажей новогодних туров

Эксперты предупредили россиян об опасности мошеннических новогодних открыток

В Москве активизировались мошенники, рассылающие сообщения с фотографиями знакомых

"Московский патруль": мошенники начали обманывать россиян с помощью гороскопов

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе охранных агентств

"Новости дня": мошенники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии

Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

В России началась волна квартирных краж

Мэр Москвы рассказал о развитии образования, транспорта и медицины в столице

Мошенники начали предлагать россиянам астрологический прогноз на 2026 год

В преддверии новогодних каникул полицейские предупреждают россиян об активизации мошенников, которые под видом турагентов продают несуществующие путевки. Злоумышленники создают в соцсетях и мессенджерах фальшивые страницы известных компаний, предлагая туры хорошим ценам, а после оплаты исчезают.

Пострадавшие теряют десятки и сотни тысяч рублей. Юристы советуют перед оплатой всегда проверять туроператора в официальном реестре, внимательно читать договор и не переводить деньги по сомнительным QR-кодам или на карты физических лиц. В случае обмана необходимо немедленно обращаться в полицию и Роспотребнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕлизавета ДвирникРоман Карлов

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика