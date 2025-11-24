Эксперт Мальцев призвал не провозить технику или дорогую парфюмерию в багаже

Багаж россиянки, летевшей бизнес-классом, обворовали во время перелета из Черногории на Шри‑Ланку, сообщили СМИ. Как обезопасить свои вещи во время дальних поездок и есть ли шанс вернуть утраченное в случае кражи, разбиралась Москва 24.

Из самолета без вещей

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянка столкнулась с кражей багажа во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле: пассажирка бизнес-класса Ольга обнаружила пропажу украшений из своего чемодана, сообщил телеграм-канал SHOT.

Как рассказала пострадавшая, перед полетом она оставила в чемодане только бижутерию, в последний момент вынув оттуда помолвочное кольцо стоимостью 400 тысяч рублей. В итоге, открыв багаж после перелета, женщина обнаружила, что шкатулка с украшениями была вскрыта. Внутри остались пара сережек и одно кольцо, а бусы, цепочки и браслеты исчезли.

По предположению россиянки, злоумышленники приняли бижутерию за изделия из золота, при этом материальный ущерб от кражи она оценила примерно в 20 тысяч рублей. В настоящее время Ольга планирует отправить официальную претензию к авиакомпании, отметило СМИ.

Ранее эксперты напомнили россиянам о тонкостях перевозки ювелирных изделий, в частности, на территорию РФ. Согласно действующему законодательству, такие предметы относятся к категории товаров личного пользования, подлежащих обязательному декларированию при въезде в страну. Правила Федеральной таможенной службы устанавливают четкие лимиты: при авиаперелетах требуется оформить ценности весом более 50 килограммов и стоимостью свыше 10 тысяч евро, а при наземном и водном сообщении – более 25 килограммов и 500 евро.

При этом российское законодательство не устанавливает ограничений на вывоз ювелирных изделий. Однако эксперты рекомендуют декларировать дорогостоящие украшения даже при отсутствии формальных оснований.

Чехлы, замки и ленты

Чтобы избежать проблем во время перелетов, важно ознакомиться с правилами конкретного авиаперевозчика, так как у каждой компании свои требования к ручной клади и багажу, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Дорогие вещи или имеющие значительную материальную ценность лучше всегда перевозить в ручной клади. Если они все же сдаются в багаж, имеет смысл задекларировать их стоимость – в этом случае авиакомпания будет обязана возместить сумму пропажи", – рассказал Мохов.

При этом, если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, составляют около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика (статья 119 ВЗК РФ).

"Кражи из багажа, к сожалению, случаются, и расследованием таких происшествий занимаются службы безопасности аэропортов и полиция, которые используют видеокамеры для установления момента вскрытия", – уточнил эксперт.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Однако важно понимать, что серьезные расследования обычно проводятся только в случаях пропажи действительно ценных вещей, таких как ювелирные украшения, дорогие инструменты или гаджеты, тогда может быть заведено уголовное дело. Если же пропали личные вещи, одежда или предметы невысокой стоимости, расследованием вряд ли будут заниматься всерьез.

Для дополнительной защиты от случайных краж, которые обычно происходят на транзитных рейсах при перегрузке багажа, эксперт порекомендовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой. Однако, если инцидент все-таки произошел, важно обратиться к авиаперевозчику – для этого в аэропорту есть специальные стойки.

"Если представители компании не проявят интерес, следующим шагом будет обращение в отделение полиции или службу безопасности аэропорта для написания заявления о краже, так как это криминальное происшествие, которое расследуется правоохранительными органами", – заключил Мохов.

При этом президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев напомнил, что важно до последнего сохранять багажный талон с номером и штрих-кодом, особенно при международных рейсах с пересадками. В противном случае доказать факт кражи будет крайне сложно.

"Нужно также помнить, что службы безопасности имеют право проводить дополнительный досмотр, и в таком случае к багажу прилагается соответствующая справка", – пояснил эксперт в беседе с Москвой 24.







Михаил Мальцев президент УАТ В целом хищения личных вещей сейчас не так распространены, как 15–20 лет назад, отчасти из-за возросшего уровня жизни, а также из-за более ответственной работы служб безопасности, для которых подобные скандалы наносят серьезный репутационный ущерб.

Главная рекомендация – не провозить особо ценные вещи, такие как техника или дорогая парфюмерия, в багаже, а брать их с собой в ручную кладь.

"Если багаж пропал целиком, по прибытии нужно сразу же обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и оформить акт о его отсутствии", – пояснил эксперт.

При идеальном развитии событий вещи должны доставить пассажиру в течение суток за счет перевозчика. В то же время, если в багаже были ценности, можно попытаться обратиться в суд, но доказать наличие и стоимость конкретных предметов может быть проблематично, и шансы на успех невелики, особенно с иностранным перевозчиком, отметил эксперт.