Эксперт Мальцев призвал не провозить технику или дорогую парфюмерию в багаже

Багаж россиянки, летевшей бизнес-классом, обворовали во время перелета из Черногории на Шри‑Ланку, сообщили СМИ. Как обезопасить свои вещи во время дальних поездок и есть ли шанс вернуть утраченное в случае кражи, разбиралась Москва 24.
Из самолета без вещей
Россиянка столкнулась с кражей багажа во время перелета авиакомпанией Turkish Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Черногории на Шри-Ланку с пересадкой в Стамбуле: пассажирка бизнес-класса Ольга обнаружила пропажу украшений из своего чемодана, сообщил телеграм-канал SHOT.
Как рассказала пострадавшая, перед полетом она оставила в чемодане только бижутерию, в последний момент вынув оттуда помолвочное кольцо стоимостью 400 тысяч рублей. В итоге, открыв багаж после перелета, женщина обнаружила, что шкатулка с украшениями была вскрыта. Внутри остались пара сережек и одно кольцо, а бусы, цепочки и браслеты исчезли.
По предположению россиянки, злоумышленники приняли бижутерию за изделия из золота, при этом материальный ущерб от кражи она оценила примерно в 20 тысяч рублей. В настоящее время Ольга планирует отправить официальную претензию к авиакомпании, отметило СМИ.
Ранее эксперты напомнили россиянам о тонкостях перевозки ювелирных изделий, в частности, на территорию РФ. Согласно действующему законодательству, такие предметы относятся к категории товаров личного пользования, подлежащих обязательному декларированию при въезде в страну. Правила Федеральной таможенной службы устанавливают четкие лимиты: при авиаперелетах требуется оформить ценности весом более 50 килограммов и стоимостью свыше 10 тысяч евро, а при наземном и водном сообщении – более 25 килограммов и 500 евро.
При этом российское законодательство не устанавливает ограничений на вывоз ювелирных изделий. Однако эксперты рекомендуют декларировать дорогостоящие украшения даже при отсутствии формальных оснований.
Чехлы, замки и ленты
Чтобы избежать проблем во время перелетов, важно ознакомиться с правилами конкретного авиаперевозчика, так как у каждой компании свои требования к ручной клади и багажу, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
"Дорогие вещи или имеющие значительную материальную ценность лучше всегда перевозить в ручной клади. Если они все же сдаются в багаж, имеет смысл задекларировать их стоимость – в этом случае авиакомпания будет обязана возместить сумму пропажи", – рассказал Мохов.
При этом, если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, составляют около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика (статья 119 ВЗК РФ).
"Кражи из багажа, к сожалению, случаются, и расследованием таких происшествий занимаются службы безопасности аэропортов и полиция, которые используют видеокамеры для установления момента вскрытия", – уточнил эксперт.
Для дополнительной защиты от случайных краж, которые обычно происходят на транзитных рейсах при перегрузке багажа, эксперт порекомендовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой. Однако, если инцидент все-таки произошел, важно обратиться к авиаперевозчику – для этого в аэропорту есть специальные стойки.
"Если представители компании не проявят интерес, следующим шагом будет обращение в отделение полиции или службу безопасности аэропорта для написания заявления о краже, так как это криминальное происшествие, которое расследуется правоохранительными органами", – заключил Мохов.
При этом президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев напомнил, что важно до последнего сохранять багажный талон с номером и штрих-кодом, особенно при международных рейсах с пересадками. В противном случае доказать факт кражи будет крайне сложно.
"Нужно также помнить, что службы безопасности имеют право проводить дополнительный досмотр, и в таком случае к багажу прилагается соответствующая справка", – пояснил эксперт в беседе с Москвой 24.
Главная рекомендация – не провозить особо ценные вещи, такие как техника или дорогая парфюмерия, в багаже, а брать их с собой в ручную кладь.
"Если багаж пропал целиком, по прибытии нужно сразу же обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и оформить акт о его отсутствии", – пояснил эксперт.
При идеальном развитии событий вещи должны доставить пассажиру в течение суток за счет перевозчика. В то же время, если в багаже были ценности, можно попытаться обратиться в суд, но доказать наличие и стоимость конкретных предметов может быть проблематично, и шансы на успех невелики, особенно с иностранным перевозчиком, отметил эксперт.