Мошенники стали использовать образы известных людей для обмана от имени Wildberries

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали использовать образы известных личностей для обмана от имени Wildberries. В новых публикациях упоминается имя покойной матери актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

Уточняется, что аферисты создали обновленную версию схемы с кликбейтными постами в соцсетях, в которых говорится о "задержании в банке за заказы по акции от Wildberries".

В Сети распространяются фишинговые сообщения, где рассказывается история о женщине, которую якобы задержали за попытку снять крупную сумму, "заработанную" через акцию маркетплейса. Пользователям предлагается перейти на поддельную страницу с предложением "принять участие" в аналогичной акции.

По словам специалистов, злоумышленники используют образы известных людей, но допускают ошибки в биографиях. Например, недавно утверждалось о "задержании матери Дмитрия Нагиева", которая якобы заработала деньги благодаря специальной акции Wildberries.

В пресс-службе россиянам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на сторонних ресурсах и проверять информацию через официальные источники.

Ранее в МВД рассказали о похищении мошенниками биометрических данных граждан. Для этих целей используются видеозвонки и запись разговора. Кроме того, распространена схема с массовой рассылкой сообщений со ссылкой на фишинговые сервисы, в том числе "Госуслуги" и банковские приложения.