МВД: мошенники похищают биометрические данные через звонок по видеосвязи

Для похищения биометрических данных мошенники звонят по видеосвязи и записывают разговор, рассказали ТАСС в МВД РФ.

В ведомстве отметили, что также распространена схема, когда злоумышленники массово рассылают сообщения со ссылкой на фишинговые сервисы, в том числе "Госуслуги" и банковские приложения.

Кроме того, биометрические данные могут быть украдены, если мошенники просят оплатить услугу или оставить заявку. Для подтверждения личности аферисты просят включить камеру. Видео и фото также собираются и из соцсетей.

В МВД напомнили, что биометрические данные преступники используют в своих дальнейших аферах. Также их кража угрожает приватности, идентичности и репутации пострадавшего. Сейчас мошенники чаще всего собирают фото и записи голоса.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с продажей поддельных полисов ОСАГО. Аферисты копируют сайты страховых компаний и предлагают купить их с большими скидками. После оплаты "полис" приходит на почту и выглядит как настоящий, однако при ДТП становится понятно, что документ поддельный, а деньги получили мошенники.

