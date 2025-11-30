МВД предупредило о продаже поддельных полисов ОСАГО со скидками

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В России мошенники копируют сайты страховых компаний и предлагают купить поддельные полисы ОСАГО с большими скидками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что когда человек заходит на сайт, там появляется форма, в которую предлагается ввести имя, номер телефона, сведения об автомобиле и оплатить полис банковской картой. После оплаты "полис" приходит на почту и выглядит как настоящий, однако при ДТП становится понятно, что документ поддельный, а деньги переведены аферистам.

Ранее стало известно, что в мессенджерах участились случаи возникновения мошеннических аккаунтов, которые предлагают недорого приобрести автомобиль из-за рубежа. Как правило, они предлагают автомобили по цене ниже рыночной и призывают совершить сделку как можно быстрее, говоря о предстоящем повышении цен.

Чаще всего аферисты просят внести предоплату или даже полную оплату исключительно в криптовалюте. Иногда злоумышленники предлагают перейти по ссылке для оформления документов или подтверждения платежа.

