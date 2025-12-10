Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

В Улан-Уде произошел крупный пожар в пятиэтажном торговом центре. Возгорание охватило около тысячи квадратных метров на втором этаже здания, где расположены магазины, офисы и кафе. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пострадали 5 человек, 3 из них госпитализированы с отравлением угарным газом.

В аэропорту Барнаула у вернувшейся из Вьетнама пассажирки таможенники изъяли бутылку так называемого "змеиного вина", купленную на местном рынке. Экспертиза показала, что заспиртованная в емкости змея – это моноклевая кобра, относящаяся к виду, который находится под угрозой исчезновения. Теперь женщине грозит штраф и конфискация напитка.

