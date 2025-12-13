Новости регионов: около 25 машин столкнулись в Пензенской области

Массовое ДТП произошло в Пензенской области. Около 25 автомобилей столкнулись на трассе в Тамбов. Пострадали пять человек, среди них есть ребенок. Причиной аварии стала метель. На дороге образовались сугробы и практически нулевая видимость. В итоге магистраль временно перекрыли, а также еще две федеральные трассы. Кроме того, из-за снежного шторма без света остались больше десятка районов. Ветер повалил несколько деревьев и два столба электропередачи. В области ввели режим повышенной готовности.

В Воронеже сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду повалил множество деревьев. Более 40 из них рухнули во дворах жилых домов и на дорогах. Повреждены десятки автомобилей, некоторые из них превратились в груду металла. Шторм также оборвал электропровода, а в одной из многоэтажек даже выбило стекла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.