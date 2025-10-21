Завпроизводством цеха в Улан-Удэ отправлена под домашний арест после массового отравления

Фото: телеграм-канал "Следком"

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заведующей производством цеха готовой пищевой продукции "Восток" по делу о массовом отравлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

В ведомстве отметили, что именно это предприятие поставляло на прилавки магазинов готовую еду, после употребления которой отравились люди.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. К настоящему моменту число отравившихся увеличилось до 121. В их числе – 66 детей. Госпитализированы были 67 граждан, в том числе 40 несовершеннолетних.

Заведующей производством цеха "Восток" предъявили обвинение сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. На самом предприятии были обнаружены санитарно-эпидемиологические нарушения. В связи с этим цех закрыли. Отравившимся должны выплатить компенсацию.