Отравившиеся едой в Улан-Удэ смогут получить компенсации

Отравившиеся готовой едой из магазинов крупной торговой сети в Улан-Удэ смогут получить компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.

Уточняется, что компания заключила договор со специалистом в области урегулирования споров. В ее задачи будет входить решение вопроса о компенсационных выплатах в рамках закона.

"Мы осознаем сложность ситуации и намерены оказывать всяческое содействие по быстрому и мирному урегулированию возникшей ситуации", – говорится в сообщении.

Претензии будут приниматься по предварительной записи по телефону 8 (9025) 63-38-77.

Вместе с тем представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказал в беседе с агентством, что все заболевшие употребляли готовую продукцию, купленную в различных магазинах торговой сети. На предприятии выявили большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, цех закрыли.

Ранее стало известно, что жители Улан-Удэ массово отравились готовой пищей из магазинов крупной торговой сети. По последним данным, в республиканской инфекционной больнице находятся 55 пострадавших, среди которых 34 ребенка.

При этом за сутки количество пациентов с симптомами острой кишечной инфекции увеличилось до 89, у некоторых из них врачи обнаружили сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации.

В рамках расследования была задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции. Ей предъявлено обвинение по статье "Производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Сейчас проводятся допросы свидетелей и экспертизы.