Суд в Москве вынес приговор владельцу кафе и повару по делу о массовом отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тимирязевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя и повара, обвиняемых в массовом отравлении людей в июле 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подсудимыми стали 43-летний бизнесмен Элдар Сардаров и 25-летний повар-продавец Далер Имомов. В частности, оба были признаны виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Суд установил, что Сардаров организовал производство и хранение шаурмы в четырех точках общественного питания на севере Москвы. Он нанял иностранных граждан на должности поваров-продавцов, не заключив с ними трудовые договоры и не проведя проверку их медкнижек, а также не организовав прохождение медосмотра и гигиеническое обучение.

В период с 1 по 16 июля 2024 года Сардаров и Имомов, действуя по предварительному сговору, осуществляли готовку и продажу шаурмы из полуфабрикатов с добавлением ингредиентов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам.

Хранение и реализация продуктов осуществлялась в точках на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также в двух местах на Клязьминской улице. Экспертиза показала наличие патогенных микроорганизмов, включая бактерии рода Salmonella (сальмонелла), в образцах соуса и мяса, изъятых из этих точек.

В результате некачественной шаурмой отравились 26 человек. Нанесенный им ущерб суд квалифицировал как легкий вред здоровью.

Согласно постановлению, Сардарова приговорили к 2,5 года лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% дохода в пользу государства. Имомов получил 2 года принудительных работ с аналогичным удержанием. Оба также лишены права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и продажей продуктов питания, на 2 года.

