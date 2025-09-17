Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор шестерым фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой в одном из кафе на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Участников судебного процесса в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений признали виновными по статьям 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") и 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

По данным столичной прокуратуры, директор частной организации Абдулвахид Максудов и его заместитель Людмила Куклина создали условия ненадлежащего качества на территории кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. При этом поставщик не проверял поставляемую продукцию на качество, привозя продукты без маркировок, накладных, ветеринарных свидетельств и сроков годности.

В итоге суд назначил Максудову наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года исправительной колонии общего режима, а Куклиной – 1 год исправительной колонии общего режима. Также инстанция осудила индивидуального предпринимателя Олега Акопова на 3 года колонии общего режима.

Вместе с тем в деле фигурировали повара и поставщик мясной продукции. В частности, Фарход Ашуров, Эльгин Кахраманов и Саиджон Абдуганиев были осуждены на 2 года лишения свободы. Вместе с тем суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общественного питания, на 1 год.

Первые случаи отравления шаурмой в кафе на севере столицы были зафиксированы Роспотребнадзором в августе 2023 года. Позже количество пострадавших выросло до 53, а 30 из отравившихся были госпитализированы с сальмонеллезом. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.

