Пять человек отравились шаурмой в столичном кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование в связи с выявлением пяти случаев отравления шаурмой и курами гриль в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с получением <...> информации о пяти случаях кишечной инфекции <...> после употребления шаурмы и кур гриль, приобретенных в кафе "Бистро-24" <...> начато эпидемиологическое расследование. Заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар города Москвы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования специалисты зафиксировали многочисленные нарушения санитарного законодательства. В частности, в заведении использовались немаркированные продукты без сопроводительной документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих для этого условиях, а у сотрудников кафе отсутствовали медкнижки.

Для определения конкретной причины заболевания посетителей кафе специалисты провели отбор проб сырья, готовой еды, воды, поверхностей оборудования, а также биологических материалов сотрудников. Кафе между тем было решено временно опечатать.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу заведения "Пицца.Суши.Вок" в Москве из-за двух случаем кишечной инфекции среди клиентов предприятия. Ведомством, в частности, было установлено, что на продукции, которую доставили клиентам, отсутствовали дата изготовления и срок годности.

