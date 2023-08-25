СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления людей в кафе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Москва"

Столичное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту отравления людей шаурмой и курами гриль в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской на севере Москвы. об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – указано в сообщении.

По данным следствия, с 20 по 24 августа 32 человека обратились к медикам с признаками пищевого отравления. Удалось установить, что пострадавшие приобретали и впоследствии употребляли в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, находящейся Северном административном округе.

"В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники следствия при совместной работе со специалистами Роспотребнадзора приступили к изучению документации заведения и назначили ряд необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве организовало эпидемиологическое расследование в связи с выявлением пяти случаев отравления продукцией из кафе "Бистро-24".

В ходе расследования специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства. В заведении использовались немаркированные продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих условиях. Также у сотрудников кафе отсутствовали медкнижки.



Следственный комитет начал проверку после отравления людей в отеле "Яхонты Истра"