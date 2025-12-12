Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 09:47

Происшествия

Новости мира: город Сумас затопило в американском штате Вашингтон

Новости мира: город Сумас затопило в американском штате Вашингтон

Дистанционная блокировка автомобиля такси спровоцировала ДТП в Москве

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

Собянин заявил, что система ПВО Минобороны уничтожила еще четыре беспилотника

Автомобиль сбил двух пешеходов в столичном районе Отрадное

С 102-летнего ветерана потребовали 400 тыс рублей после ДТП в Москве

"Московский патруль": фитнес-клуб расторг договоры с клиентами и не вернул средства

"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

"Московский патруль": правоохранители задержали брачных аферистов

Город Сумас в американском штате Вашингтон оказался под водой. В Сети появились видео из пострадавшего от стихийного бедствия населенного пункта. Вода в некоторых районах поднялась почти до самых крыш. Дороги оказались полностью затоплены. Регион столкнулся с самым сильным наводнением за последние 35 лет.

В Австралии едва не погиб парашютист. Спортсмен готовился выпрыгнуть из самолета, но случайно раскрыл запасной парашют. Купол зацепился за хвост самолета и потащил за собой мужчину. Инцидент попал на камеру, расположенную в кабине воздушного судна. Спортсмену удалось быстро перерезать стропы и раскрыть основной парашют. Приземление прошло успешно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежом

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика