Новости мира: город Сумас затопило в американском штате Вашингтон

Город Сумас в американском штате Вашингтон оказался под водой. В Сети появились видео из пострадавшего от стихийного бедствия населенного пункта. Вода в некоторых районах поднялась почти до самых крыш. Дороги оказались полностью затоплены. Регион столкнулся с самым сильным наводнением за последние 35 лет.

В Австралии едва не погиб парашютист. Спортсмен готовился выпрыгнуть из самолета, но случайно раскрыл запасной парашют. Купол зацепился за хвост самолета и потащил за собой мужчину. Инцидент попал на камеру, расположенную в кабине воздушного судна. Спортсмену удалось быстро перерезать стропы и раскрыть основной парашют. Приземление прошло успешно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.