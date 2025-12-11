Автоюрист Славнов прокомментировал ДТП 102-летнего водителя с Mercedes-Benz в Москве

Владельцы автомобиля Mercedes-Benz требуют более 400 тысяч рублей с 102-летнего ветерана войны после ДТП в Москве, сообщили СМИ. Подробности – в нашем материале.

ДТП с участием 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, ученого Гарри Ножникова и автомобиля Mercedes-Benz произошло у одного из столичных торговых центров в мае 2023 года, сообщил "Московский комсомолец". По данным СМИ, мужчина ждал, пока освободится парковочное место, остановив свой Volvo на обочине. При попытке сдать назад он наехал на стоявшую позади машину.

По словам адвоката пенсионера, женщина, которая управляла немецкой иномаркой, припарковалась в неположенном месте. После ДТП у Mercedes-Benz были повреждены решетка радиатора, бампер, крыло, стекло левой передней фары и логотип, сообщили журналисты.





адвокат Гарри Ножникова С тех пор Гарри Ерофимович не садится за руль – для него это происшествие было настоящей трагедией. Он всегда был очень аккуратен и ни разу не попадал в ДТП. А тут случилась такая оказия. Просто не посмотрел, ошибся.

Выяснилось, что немецкое авто принадлежало не женщине, которая была за рулем, а одной из финансовых организаций. Получив страховую выплату, владельцы машины сочли ее недостаточной для ремонта. Право требования компенсации передали автоюристу, который подал иск к Ножникову на 411 200 рублей.

По данным телеграм-канала "112", пенсионер назвал подобные требования мошенничеством. По его словам, когда владельцы Mercedes-Benz запрашивали у него 80 тысяч рублей только за бампер, пенсионер не смог найти запчасть по указанной цене. Рассмотрение дела должно завершиться в ближайшее время, рассказали СМИ.

Без экспертизы никуда

Юрист Денис Хмелевской напомнил в беседе с Москвой 24, что максимальная выплата по ОСАГО за ущерб автомобилю составляет 400 000 рублей, а за вред жизни и здоровью – до 500 000 рублей.

"Предположим, что собственник поврежденного автомобиля оценил ущерб в 800 000 рублей, тогда с виновника ДТП можно требовать выплаты 400 000 тысяч. Это сумма, непокрытая страховкой по ОСАГО. Но это возможно только в том случае, если размер ущерба подтвержден экспертизой", – рассказал юрист.





Денис Хмелевской юрист Если сумма ущерба завышена, виновник должен защищаться в суде и ходатайствовать о проведении экспертизы для установления реального размера ущерба. Однако, если страховая компания возместила не 400 000 рублей, а меньшую сумму – например, 350 000, это означает, что именно эту сумму страховая организация признала размером ущерба. В этом случае никаких требований к виновнику сверх выплаченного быть не может, и суд откажет в их удовлетворении.

"Если же ущерб оценен страховой, например, в 300 000, и эта сумма выплачена, собственник не может предъявлять виновнику дополнительные требования, так как размер урона не превысил лимит. Взыскать можно только то, что превышает 400 000 рублей, – это регулируется Гражданским кодексом (1064 ГК РФ)", – добавил Хмелевской.

При этом он обратил внимание, что требовать что-либо с виновника ДТП можно только на основании вступившего в законную силу решения суда.

"Важно занять активную позицию: оспаривать заявленный размер ущерба и настаивать на проведении экспертизы. Если суд все же взыщет с виновника сумму, а у него нет средств, все будет производиться в порядке исполнительного производства", – добавил он.

При этом Хмелевской подчеркнул, что всегда есть шанс на мировое соглашение, однако для этого нужна добрая воля обеих сторон. Если потерпевший предъявляет завышенные требования, достичь его вряд ли удастся, заключил он.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Москвой 24 предположил, что развитие событий в подобной истории может быть иным. В частности, страховая компания может выплатить по ОСАГО, например, 80, 120 или 200 тысяч рублей, на этом закрыть дело. Согласно Федеральному закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (№ 40-ФЗ), возмещение происходит по единой методике расчета с учетом износа.

"В то же время есть разъяснение Конституционного суда, которое указывает: пострадавший не обязан искать запчасти в таком же состоянии и окрасе, как было до аварии, и имеет право требовать с виновника возмещения стоимости новых. Таким образом, существуют два метода расчета: по единой методике (для страховой) и по среднерыночной стоимости без учета износа (для взыскания с виновника)", – пояснил специалист.





Дмитрий Славнов автоюрист Предположу, что владелец Mercedes мог сначала получить, например, 80 тысяч от страховой, а затем потребовать с виновника разницу до полной стоимости ремонта по рыночным ценам. Сумма в 400 тысяч рублей, о которой идет речь, не превышает лимитов, установленных для подобных требований.

По словам автоюриста, на практике суммы бывают даже выше. В пример он привел историю из своей практики, когда при страховой выплате в 330 тысяч с виновника требовали еще 400 тысяч.

"В этой ситуации виновнику ДТП необходимо обратиться в суд и ходатайствовать о назначении экспертизы, которая определит две стоимости: по единой методике (с износом) и по среднерыночной (без износа). Первая покажет, сколько должна была доплатить страховая, вторая – какую сумму виновник обязан возместить сверх страховой выплаты", – уточнил он.

В то же время любые аргументы о возрасте или социальном положении виновника ДТП не являются основанием для освобождения от обязанности возместить ущерб, резюмировал Славнов.

