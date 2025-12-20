Форма поиска по сайту

20 декабря, 14:51

Политика
Глава Египта Ас-Сиси заявил о поддержке дипломатического урегулирования на Украине

Египет отметил усилия по дипломатическому урегулированию на Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Египет приветствует все усилия, направленные на решение украинского кризиса дипломатическим путем. Об этом заявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Президент заявил о поддержке Египтом всех усилий <…> подтвердив готовность Египта оказать всю необходимую поддержку международных усилий", – сообщила канцелярия президента.

В свою очередь, глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо указал на удивительную устойчивость российской экономики к западным санкциям. По его словам, главную роль в этом играет образование. Оно также является важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.

В приветствии Владимира Путина подчеркивается, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки.

Форум партнерства Россия – Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. РФ на форуме представляет Лавров.

Путин ранее заявлял, что Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. При этом РФ отмечает некие сигналы от Киева о готовности вести диалог.

По словам российского лидера, Москва хочет завершить этот конфликт мирными средствами и готова вернуться к переговорам с украинскими представителями.

