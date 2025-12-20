Более 1,4 тыс деревьев высадят на территориях обновленных школ Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На территориях московских школ, обновленных в рамках первого этапа программы "Моя школа", высадят более 1,4 тысячи деревьев. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"Новый облик получают не только сами здания образовательных учреждений, но и прилегающие территории. Обновили беговые дорожки, обустроили площадки для баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО, воркаут-зоны, места для игр и отдыха", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам вице-мэра, деревья очищают воздух, а также защищают от уличного шума и дорожной пыли.

Предпочтение отдают тем деревьям, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса. В частности, высадят клены разных видов, дубы, рябины, декоративные яблони и вишни.

Сперва деревья выращиваются в специализированных питомниках. Технология позволяет сформировать и укрепить корневую систему. После их высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем.

Ранее сообщалось, что в Северном, Северо-Западном и Западном округах столицы планируют высадить более 7 тысяч деревьев. Работы проведут в зоне строительства автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Специалисты уже подбирают участки для озеленения.

Работы продлятся в течение всего срока строительства дороги, до 2028 года.