Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников. Он позволят защитить от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Всего в него вошли около 20 мер. Например, запрет на международные звонки без согласия абонента, новые способы восстановления доступа к "Госуслугам" с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ, а также введение ограничений по количеству банковских карт.

