Суд вынес приговоры фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Балашихинский городской суд вынес приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Курьера Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого приговорили к 7 годам колонии, а Андрея Основа – к 4 годам.

Каждого из них также оштрафовали на сумму от 900 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Адвокат Основы заявил, что его подзащитный не виновен и сам стал жертвой мошенников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

